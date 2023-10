Nils Holgerssons Reise als Kindermusical in Bad Elster

Am Sonntag präsentiert das Ensemble der Kleinen Oper Bad Homburg "Nils Holgerssons Reise durch Europa" als Familienmusical im König-Albert-Theater in Bad Elster. Die Inszenierung des Stückes stammt von Sabine Fischermann, die künstlerische Leitung obliegt El Sigai und die musikalische Leitung verantwortet Markus Neumeyer. Die Kleine Oper Bad Homburg führt diese nordische Geschichte als klassisches Musical auf und verbindet so die traditionelle Geschichte von Nils Holgersson mit dem Genre der Opernmusik und Moderne. Die Abenteuer des Protagonisten werden so zum Kaleidoskop aus bunten und lustigen Szenen mit farbenfrohen Kostümen und einer aufwendigen Bühnenausstattung. In der Geschichte wird Nils von einem Kobold klein gezaubert, weil er frech zu ihm ist. Um wieder groß werden zu können, muss er ein Rätsel lösen. Nämlich: Was haben die Länder Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich und Schottland gemeinsam? (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, So 15 Uhr