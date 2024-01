Noch einmal "Zehn böse Autofahrer" mit MTS in Freiberg

"Zehn böse Autofahrer bogen falschrum ein in eine Einbahnstraße.

Danach waren's nur noch neun ...

Im Jahr 1973 erklang erstmals das Lied von den "10 bösen Autofahrern", mit dem sich das mobile Berliner Liedkabarett MTS alias Mut, Tatendrang und Schönheit in die Herzen all jener sang, die auch über sich selber lachen können. Das Lied, bei dem nach Strophe 10 kein einziger Autofahrer überlebt hat, wurde zum Klassiker. Ende dieses Jahres wird der Klangkörper 50, danach soll Schluss sein! Deshalb sind der Gründer, Texter und Sänger Thomas Schmitt und

sein langjähriger musikalischer Kompagnon Frank Sültemeyer noch einmal auf eine Jubiläums- und Abschiedstour gegangen - mit Liedern ihrer neuen CD "Betreutes Singen" und dem Besten aus einem halben Jahrhundert. Am Freitag sind also MTS wahrscheinlich zum letzten Mal in Freiberg zu erleben. (fp)

Freiberg Konzert- und Ballhaus Tivoli, Dr.-Külz-Str. 3,Fr 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.