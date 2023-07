Nur auf dem Motorrad glücklich

"Rodeo" ist ein Drama über Motorräder. Und viel mehr. Julia (Julie Ledru) ist eigentlich nur glücklich, wenn sie auf einem Motorrad Straßen entlangfährt. Aber erstens lebt sie in relativer Armut und hat kein Geld für dieses Hobby. Und zweitens ist sie in der männlich geprägten Szene nicht gern gesehen. Sie gerät in den Bann einer Gruppe, die illegale Motorradtreffs veranstaltet. Deren Chef hat eine besondere Idee, wie er Julia einspannen kann. (dpa)

Rodeo

Frankreich 2022, 105 Min., Drama

Regie: Lola Quivoron,

Darsteller: Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Plaion Pictures/dpa

