Odyssee zwischen Traum und Gewalt

Beau Wassermann hat Angst und einen Mutterkomplex. Der von Joaquin Phoenix gespielte mittelalte Neurotiker begibt sich in "Beau is Afraid" auf eine drei Stunden lange Odyssee und erlebt Gewalt und animierte Traumwelten. Der wilde Genremix ist der dritte Spielfilm von Regisseur Ari Aster für das Indie-Studio A24. Aster fand dafür neben Phoenix auch in Nebenrollen exzellente Schauspieler, aber seine überbordenden Ideen stelle die Zuschauer vor eine Herausforderung. (dpa)

Beau IS Afraid

Kanada/Finnland/USA 2023, 179 Min., Drama/Fantasy/Gesellschaftssatire

Regie: Ari Aster,

Darsteller: Joaquin Phoenix, Parker Posey, Amy Ryan, ab 16 Jahren

Bewertung: x x xx x Foto: Takashi Seida/Leonine Studios/dpa

Beau IS Afraid

Kanada/Finnland/USA 2023, 179 Min., Drama/Fantasy/Gesellschaftssatire

Regie: Ari Aster,

Darsteller: Joaquin Phoenix, Parker Posey, Amy Ryan, ab 16 Jahren

Bewertung: x x xx x Foto: Takashi Seida/Leonine Studios/dpa