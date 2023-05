Österreichische Cellistin gastiert zum Philharmonischen Konzert

Die junge, international erfolgreiche Cellistin Julia Hagen aus Österreich gastiert im Erzgebirge zum 9. Philharmonischen Konzert mit Schostakowitschs impulsivem, lebensfrohen 1. Cellokonzert. Des Weiteren präsentiert die Erzgebirgische Philharmonie Aue die Orchestersuite aus der Oper "Dorian Gray" der slowakischen Komponistin Ľubica Čekovská. Zum Ende der Saison setzt Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann zudem den begonnenen Zyklus der Sinfonien des Böhmen Antonín Dvořák mit dessen sechsten Gattungsbeitrag fort. Es findet jeweils eine Einführung eine halbe Stunde vor Konzertbeginn statt. Zu erleben ist das Konzert am Samstag, 19.30 Uhr, im Kulturhaus Aue und am Montag, ebenfalls 19.30 Uhr, auf der Bühne des Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz. Karten gibt es in den beiden Einrichtungen sowie online. (urm)

www.winterstein-theater.de