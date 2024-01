Ohne Tabus: Comedian Kay Ray in Zwickau

Der Comedian Kay Ray ist am Freitag im Alten Gasometer in Zwickau zu erleben. Kay Ray ist bekannt für seinen intelligenten Humor und seine unerschrockene Art, Tabuthemen anzusprechen. In seiner Show "Kein Pardon" rechnet er mit Politik, Religion und Gesellschaft ab. Der Comedian ist seit über 20 Jahren auf den Bühnen Deutschlands unterwegs und hat sich mit seinen Liveshows und TV-Auftritten eine große Fangemeinde erspielt.

Bei seinem Auftritt in Zwickau verspricht Kay Ray einen Abend voller Unterhaltung und Überraschungen. Er wird sich mit aktueller Politik beschäftigen, aber auch Themen wie Religion, Sexualität und Gesellschaftskritik nicht aussparen. Kay Ray ist ein Meister der Provokation, aber auch ein Garant für einen gelungenen Abend. Wer sich einen Abend mit intelligentem Humor und unerwarteten Wendungen gönnen möchte, sollte sich Kay Rays Show "Kein Pardon" nicht entgehen lassen. (fp)

Zwickau Alter Gasometer, Kleine Biergasse 3, Fr 20 Uhr, Tickets in allen FP-Shops.