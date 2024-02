Oper in Freiberg: Über den umtriebigen Barbier von Sevilla

Abendliche Serenaden, ein verkleideter Graf als romantischer Liebhaber, eine gewitzte junge Frau, zwei intrigante Honoratioren und mittendrin Figaro, der umtriebige Barbier von Sevilla: Er sorgt für das Happyend, kommt aber dabei auch selbst auf seine Kosten.

Nach den Uraufführungen 1775 und 1784 in Paris waren die beiden "Figaro"-Komödien von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais europaweite Skandalerfolge. Der zweite Teil, "Die Hochzeit des Figaro", kam nach dem Verbot des Schauspiels in Wien 1786 zunächst in der Opernfassung von Mozart auf die Bühne; der erste Teil, der "Barbier von Sevilla", war bereits seit 1782 mit der Musik von Giovanni Paisiello ein Riesenerfolg. Die Neuvertonung von Rossini stieß zunächst auf große Skepsis. Bald nach der Uraufführung 1816 jedoch wurde sein "Barbier" so populär, dass Paisiellos Werk fast in Vergessenheit geriet. (fp)

Freiberg Theater, Borngasse 1, So 17 Uhr