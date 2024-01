Orgelklang trifft auf Regiobahn

Das traditionelle Orgelkonzert im Wintermantel zum Silbermann-Geburtstag am Sonntag im Freiberger Dom ist in diesem Jahr Teil des Events "Sound-Train. Orgelklang trifft Regiobahn" der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft. Auf halber Strecke gibt es am Sonntag, 14.15 Uhr ein Kurzkonzert mit dem Silbermann-Preisträger Johannes Güdelhöfer (Foto) aus Leipzig. Der Eintritt ist frei, alle sind willkommen - unabhängig davon, ob sie im Sound-Train mitfahren oder nur das Konzert im Dom erleben möchten. In Kooperation mit der Mitteldeutschen Regiobahn wird an diesem Tag zwischen Dresden und Glauchau Orgelmusik in den Bahnlinien RB 30 und RE 3 zu erleben sein. Das Publikum erlebt unterwegs Konzerte an einer Truhenorgel. Flankiert wird der Sound-Train von drei Kurzkonzerten: in der Dresdner Hofkirche, im Freiberger Dom und in der Georgenkirche Glauchau. (fp )

www.silbermann.org/soundtrain