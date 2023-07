Ornithologe erzählt von Reise nach Skandinavien

Zu einem Vortrag des Chemnitzer Hobby-Ornithologen Reimund Franke lädt die Regionalgruppe Chemnitz des Vereins Sächsischer Ornithologen am heutigen Donnerstag ein. Reimund Franke bereiste im Frühjahr mit seiner Frau Elke in einem Wohnmobil drei Monate lang Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Die fast 17.000 Kilometer lange Reise führte sie unter anderem in die Balz- und Brutgebiete der Birk-, Auer- und Haselhühner (das Foto zeigt ein Birkhuhn). Insgesamt konnte Franke während der Reise 191 Vogelarten bestimmen. In seinem Vortrag lässt er die Zuhörer an seiner Reise teilhaben. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in Beierlein's Landgasthaus in der Straße des Friedens 72 im Callenberger Ortsteil Reichenbach. Der Eintritt ist frei. (grun)