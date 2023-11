Outdoor-Filme in Dresden und Chemnitz

Die neue Tour des renommiertesten

Outdoor-Filmfestivals Europas ist längst gestartet und kommt nun auch nach Dresden und Chemnitz. Die diesjährigen sechs Filme sind jetzt auf über 350 Veranstaltungen in den Kinos Europas zu sehen. Gezeigt werden an einem Abend sechs Filme ("The Great Traverse", "Triple Edge", "972 Breakdowns", "The Nine Wheels", "Summits In The Sky", "Shifting"), die in ihrer Vielfalt alle Facetten des Lebens und des Sports widerspiegeln. Die Authentizität und Intensität der Filme bleiben nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. (fp)

Dresden Rundkino, Pragerstr. Do (heute) 20 Uhr,Chemnitz Luxor, Hartmannstr. 9-11, Fr 19.30 Uhr (ev. Restkarten an Abendkasse).