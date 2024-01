"Paarshit happens" im Plauener Theater

Nach dem Motto "Schwitzen, schwatzen, Schwierigkeiten" geht es in der Fortsetzung des Erfolgsstücks "Paarshit" der Dresdner Vollblutkomiker Mandy Partzsch und Erik Lehmann nun mit "Paarshit happens" in die zweite Runde. Am Freitag sind die beiden im Vogtlandtheater zu Gast. Von feuriger

Liebe bis eiskalter Dusche ist alles dabei. Ob Männerschnupfen kontra Migräne, Dekowahn versus Rasenpflege oder Bier gegen Aperol Spritz - es ist der ewige Kampf um die Frage, wer denn nun eigentlich wirklich die Hosen anhat. Ob Macho oder Meckerziege, Weichei oder Domina, Grillmeister oder Diätfetischistin, hier kriegen sie alle ihr Fett weg. (fp)

Plauen Vogtlandtheater, Theaterplatz, Fr 19.30 Uhr