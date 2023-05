Paddelfestival im Kanupark Markkleeberg

Am Wochenende wird im Kanupark Markkleeberg beim XXL-Paddelfestival gepaddelt und getestet, mit allem was schwimmt, auf dem Markkleeberger See, auf beiden Wildwasserstrecken und bei geführten Touren auf den Gewässern des Leipziger Neuseenlandes. Der Samstag klingt aus beim Lagerfeuer am Kletterpark. Die Expo bietet Boote, Boards und Paddel zum Ausprobieren an. Die Expo ist neben dem Testival auch Shoppingmeile für Paddlerinnen und Paddler, Treffpunkt zum Klönen und Informationsplattform der Vereine und Verbände.

Für die Wildwasserpaddelnden stehen zwei Wildwasserstrecken bereit. (fp)

Markkleeberg Kanupark, Wildwasserkehre 1, Fr 17-22 Uhr, Sa 9-22 Uhr, So 9-17 Uhr.