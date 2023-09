Parabel über Unrecht und Unmenschlichkeit

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Theaterpreis 2014, greift das Stück "Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute" den Fakt auf, dass 1938 direkt neben dem Konzentrationslager Buchenwald ein Zoologischer Garten öffnete. Der Autor Jens Raschke nimmt laut Theater die reale Historie als Grundlage für eine Parabel über Anpassung, Mut, Unrecht und Unmenschlichkeit. Erzählt wird in der Aufführung des Figurentheaters um 16 Uhr auf der Bühne im Spinnbau, Altchemnitzer Straße 27, die Geschichte von Papa Pavian, vom Mufflon, vom Murmeltiermädchen und anderer Mitbewohner. Sie führen ein beschauliches Leben im Zoo. Doch gegenüber gibt es weniger schöne Häuser mit einem summenden Zaun. Was dort auf der anderen Seite passiert, kümmert die meisten Tiere nicht. Doch eines Tages will ein junger Bär (Foto) gespielt von Claudia Acker, wissen, was dort vor sich geht. Weitere Informationen zum Stück und dessen Hintergründe gibt es im Internet. (fp)

