Parksommer erwartet kanadischen Gast

Im Chemnitzer Stadthallenpark ist am heutigen Dienstagabend ein Künstler zu Gast, von dem es heißt, er schaffe es, sein Publikum schon mit den ersten Takten zu fesseln. Die Rede ist von Marty Hall, kanadischer Gitarrist, Singer-Songwriter. Er war zu Gast auf großen Kulturbühnen von Akureyri in Island bis Palermo in Sizilien sowie in Frankreich, Kroatien und Italien. Prominent wurde er Ende der 1990er-Jahre durch die Veröffentlichung von drei Alben. Nach sieben Jahren Bühnenabstinenz, verursacht durch einen Autounfall, gelang Marty Hall ein Comeback in der europäischen Kulturszene, die 2017 von der Veröffentlichung seines ersten Solo-Albums "Platinum Blues" gekrönt wurde, dem 2021 das zehnte Album "Blue Terrain" folgte, eine klassische Bandaufnahme mit Weltstarbesetzung. Das Konzert im Rahmen des Chemnitzer Parksommers beginnt um 20 Uhr. (fp)

Weitere Informationen zum Parksommer, der bis zum 6. August dauert, stehen im Internet.

www.parksommer.de