Parksommer lädt zu Konzert und Bewegung ein

Im Stadthallenpark ist am heutigen Samstagabend MKSM zu Gast. Die Abkürzung steht für Maksim, ein Sänger, Songwriter, Geiger - und Aktivist. Als offen schwuler Spätaussiedler lebte er in Russland, in der Ukraine, in Frankfurt, London und momentan in Berlin. Nachdem er den britischen "LGBTQ Music Award", den die Community der Lesben, Schwulen, bisexuellen, Trans- und queeren Menschen jährlich verleiht, gewann und für entsprechende Initiativen und Organisationen Kampagnensongs geschrieben hatte, veröffentlichte Maksim im Jahr 2021 seine erste EP "High on lows". Das Konzert im Abendprogramm des Parksommers beginnt um 20 Uhr. Bereits um 18 Uhr sind alle in den Stadthallenpark eingeladen, die Entspannung mit "Bodybalance" suchen. Das ist eine Abfolge von einfachen Dehnübungen und Bewegungen aus Yoga, Tai Chi und Pilates zu fließender Musik. (fp)

