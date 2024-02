Party-Nacht mit coolen Beats im Tivoli

Zu Winter Dance mit Lichtschutzfaktor wird am Wochenende ins Konzert- und Ballhaus Tivoli nach Freiberg eingeladen.

Denn die 3. Ausgabe des individuellen Disco-Formates Chillout Beatz steht in den Startlöchern. Diesmal wird mit den Gästen zu Sounds von Deep House über Electro bis hin zu Techno und Hardtechno mit dem unschlagbaren Team von Lichtschutzfaktor on the Road gefeiert. Dem Publikum dürfte die Crew schon von zahlreichen anderen Partys bekannt sein, sodass es die Organisatoren nicht versäumen wollten, den Jungs und Mädels auch einen eigenen Veranstaltungstermin zu ermöglichen. Alle können sich nun riesig auf eine Party-Nacht mit coolen Beats von coolen DJs freuen. Es treten auf: Conrad Mietzner (House/Deep House), O.S.R (Electro/Techno), Soey Naiv (Techno/Peak Techno), Desafe (Techno/Hardtechno). (fp)

Freiberg Konzert- und Ballhaus Tivoli, Dr.-Külz-Straße 3, Fr 22 Uhr