Percussionisten-Duo trifft auf Philharmonie

Zu einem Sonderkonzert, das zugleich ein Neujahrskonzert ist, wird an diesem Samstag, 6. Januar, in die Stadthalle Chemnitz eingeladen. Unter dem Titel "Von Mambo bis Tango" gibt es ab 18 Uhr Klänge, die vor allem auf einen Rhythmus setzen, der zum Tanzen einlädt. Gastgeber ist an diesem Abend die Chemnitzer Robert-Schumann-Philharmonie, die sich für dieses Konzert zwei besondere Gäste eingeladen hat: das mehrfach preisgekrönte Percussion-Duo Philipp Jungk und Alexander Glöggler (Foto von links). Die Multi-Percussionisten bestücken die Bühne mit Trommeln, Mülltonnen, Glockenspiel, Marimba, Kartons und Töpfen, um dem Publikum zu zeigen, welche Klänge damit zu erzeugen sind. Hinzu kommt der britische Dirigent Russel Harris, Experte für sinfonischen Jazz, klassische Musicals, Filmmusik und Cross-over-Konzerte, der mit der Robert-Schumann-Philharmonie auch mit Mambo- und Tangomelodien aufwarten will. Mehr Informationen zum Konzert und zu Tickets gibt es im Internet. (fp)

www.theater-chemnitz.de