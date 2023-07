Pfaffengut verarbeitet eigenes Gemüse in der "Wilden Küche"

Unter dem Titel "Wilde Küche - mit Minze und Salbei" findet am heutigen Freitag die nächste Veranstaltung im Plauener Pfaffengut statt. Minze und Salbei sind die Pflanzen des Sommers. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über beide Gewächse. Doch damit nicht genug. Es wird auch gekocht und in der Pfaffengut-Küche ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. So soll es Salat mit Schafskäse und Minze geben, auch eine Zitronen-Grapefruit-Orangen-Salbeilimonade ist geplant. Zucchini und anderes, was Pfaffengutleiterin Beate Groh und Philipp Schubert (Foto), der sich um den von ihm im vergangenem Jahr neu angelegten Gemüsegarten kümmert, zuvor ernten, liegen ebenfalls als Zutaten bereit. Die Veranstaltung beginnt 17.30 Uhr und dauert bis etwa 20 Uhr. Kurzentschlossene können sich noch unter der Rufnummer 03741 522897 anmelden. Jeder Teilnehmer zahlt 20 Euro, anschließendes Verkosten inbegriffen. (lie)