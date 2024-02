Philharmoniker bieten ein "Ohrenkino"

In die Stadthalle lädt die Robert-Schumann-Philharmonie am Mittwoch (20 Uhr) und Donnerstag (10 und 19 Uhr) zu drei Sinfoniekonzerten ein. Als Solisten sind Konzertmeister Hartmut Schill und Solocellist Jakub Tylman (im Bild von links) zu erleben. Für die Moderationen sorgen die Geigerin Mechthild Reichel, der Solopauker Jens Gagelmann, der Posaunist Danilo Koban und der Solotrompeter Conrad Wecke. Musikfreunde hören unter anderem "Pas de deux", ein stimmungsvolles Konzert für Violine, Violoncello und Orchester von James Horner (1953 bis 2015), einem der Großen im Filmmusikgeschäft. Bekannt wurde er unter anderem durch die Musik für "Aliens - Die Rückkehr", "Braveheart" und nicht zuletzt durch den von Céline Dion gesungenen Hit "My Heart Will Go On" aus "Titanic". Ergänzt wird das Programm des Konzerts mit dem Titel "Ohrenkino" durch die "Silver Fanfare" des US-amerikanischen Komponisten Peter Boyer sowie die Fantasie-Ouvertüre "Over the Hills and Far Away" des Briten Frederick Delius. (fp)

