Pietro Lombardi gibt Konzert im Naturtheater Bad Elster

Pietro Lombardi - sein Name steht für Sommer, für Sonne und natürlich für jede Menge heiße Beachparty-Vibes. Im Jahre 2011 sang er sich bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" in die Herzen der Zuschauer und im Sommer 2017 und 2018 stürmte er mit "Senorita" und "Phänomenal" die Spitze der Charts. Auch als DSDS-Juror (Foto) hat sich der sympathische und ständig gut gelaunte Sunnyboy mit seinen coolen Sprüchen in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. In diesem Jahr folgt nun die Fortsetzung seiner großen Sommer-Arenentour, die den beliebten Popstar am heutigen Freitag, 20 Uhr, auch in das Naturtheater nach Bad Elster führt. Die Fans können sich auf ein buntes Lombardi-Hit-Feuerwerk freuen. Die gute Nachricht: Kurzentschlossene können noch zum Konzert kommen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist 19 Uhr. (bju)