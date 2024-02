Pillnitzer Kamelienhaus öffnet wieder für Besucher

Das Kamelienhaus, das die berühmteste Pflanze des Pillnitzer Schlossparks von Oktober bis Mai vor Wind und Wetter schützt, ist ab Samstag, dem 17. Februar, wieder täglich 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. "In den vergangenen Tagen haben sich zaghaft die ersten der tausenden prall gefüllten Kamelienknospen geöffnet. Noch braucht es einige Sonnenstrahlen mehr und zunehmende Temperaturen, um die Blüte vollends in Gang zu bringen", heißt es in einer Mitteilung von Schloss & Park Pillnitz. In den nächsten zwei Monaten werde sich die über 250-jährige Kamelie wieder von ihrer schönsten und farbenfrohesten Seite zeigen. Den Besucher erwarte zur Hauptblüte im März ein Blumenmeer aus karminroten und glockenförmigen Blüten, welches den neun Meter hohen Kamelienstrauch bedecken wird, der in seinem gläsernen Schutzhaus auf zwei Etagen umrunden werden kann. Eintritt kostet 5, ermäßigt 4 Euro, bis 16 Jahre frei. (fp)

