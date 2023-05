Pin Kaiser und Fip Husar gehen auf eine wunderbare Reise

Geschichte einer wunderbaren Freundschaft erzählt die Kinderoper "Pin Kaiser und Fip Husar". Sie beginnt mit dem Wunsch, Neues kennenzulernen, dem Mut, Unbekanntem zu begegnen und Hindernisse zu überwinden. So macht sich der Husarenaffe Fip auf die Reise und geht am Packeis von Bord. Dort lernt er den Kaiserpinguin Pin kennen, der ihn sogleich seiner Familie vorstellt und ihn dann herumführt. In dem Land, in dem Pin lebt, gibt es viele Dinge, die ein Affe nie zuvor gesehen hat, wie Möwen, große und kleine Eisberge, Buckelwale. Fip ist schwer beeindruckt, aber die Kälte wird ihm unerträglich. Pin ist neugierig auf die Heimat seines neuen Freundes und so reist das ungleiche Paar gemeinsam per Schiff in Richtung Äquator. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht der Pinguin nun die vielen Tiere der Savanne und lernt einiges über das Leben in Afrika. Wenn nur diese Hitze nicht wäre! Pin ist es viel zu warm, er sehnt sich in die Kälte zurück. Doch trennen wollen sich die Freunde nicht. (fp)

Plauen Vogtlandtheater, Kleine Bühne, Theaterplatz, So 15 Uhr