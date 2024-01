Pittiplatsch macht Station in Zwickau

Groß und Klein freuen sich auf den kleinen, frechen Kobold Pittiplatsch, der am Sonnabend Gast im Alten Gasometer in Zwickau ist. Mehr als 60 Jahre sind nun schon seit seinem ersten Fernsehauftritt 1962 im "Abendgruß" des Sandmännchens vergangen. Zu aller Freude treibt er aber nach wie vor seinen Unfug. Nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf Tournee. Sein Kopf ist voller verrückter Ideen, er wundert sich über alles, was er nicht kennt, mit "Ach du meine Nase", er ist ein bisschen vorlaut, teils frech aber nicht böse, ist am Ende doch einsichtig und dann wieder der liebe Pittiplatsch. Mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon gehts in seiner Bühnenshow auf Reisen. Zu den Fahrgästen zählen beispielsweise Schnatterinchen, Herr Fuchs & Frau Elster (sie haben versprochen sich nicht zu zanken), der Mischka-Bär, Moppi und natürlich Pittiplatsch. Lieder und Sketche stehen im Mittelpunkt der einstündigen Show mit den Fernsehlieblingen. (fp )

Zwickau Alter Gasometer, Kleine Bier-

gasse 3, Sa 15 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.