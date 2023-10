Plauen lockt mit der größten Tanzarena des Vogtlandes

Am heutigen Samstag kann ab 20 Uhr in der Biller-Eventhalle in Plauen wieder über den Dächern der Stadt die Nacht zum Tag gemacht werden. Das Motto: "Die Partynacht für alle Helden von damals und heute". Die Veranstalter wollen mit einer besonderen "Plauener Tanznacht" den Mut und Stolz der Plauener feiern und an die Ereignisse vor 34 Jahren erinnern, denn der 7. Oktober ist in Plauen ein Gedenktag. Eine Ausstellung und der XXL-Schriftzug "Plauen" runden das Angebot in der Halle zusätzlich zur Lasershow und den Showacts ab. Drei große Bars erwarten die Gäste in der Biller-Halle, die sich an dem Tag erneut zur größten Tanzarena des Vogtlandes verwandelt. "Das Besondere an der Tanznacht ist, dass wir eine Stimmung für Jung und Alt schaffen. Es geht zeitig los, sodass auch ältere Vogtländer ohne Probleme locker bis Mitternacht durchtanzen können", so Sebastian Höfer vom Veranstaltungsteam. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.