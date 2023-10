Plauener Blickwinkelreihe widmet sich Südamerika

Die Plauener Blickwinkelreihe startet am heutigen Donnerstag mit einem Vortrag über Südamerika in die Herbstsaison 2023. Die Veranstaltung mit dem Abenteurer und Polarforscher Martin Leonhardt zum Thema "100.000 Kilometer Südamerika" beginnt 19.30 Uhr im Capitol-Kino an der Bahnhofstraße. Seit 27 Jahren werden unter dem Namen "Blickwinkel - Die Welt im Fokus" in Plauen, Chemnitz und Zwickau ausgewählte Vorträge gezeigt. Seither waren viele namhafte Abenteurer, Fotografen und Journalisten mit ihren Vorträgen zu Gast und haben die Reihe mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln zu ihrem eigenen Charakter verholfen. Die Vermischung aus touristischen, engagierten und extremen Reiseerfahrungen spricht für den eigenen Charakter der Veranstaltungsreihe, so Initiator Olaf Schubert. Der nächste Vortrag ist für den 9. November angekündigt. Dann geht es um Grönland. (bju)

