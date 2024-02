Plauener Festhalle öffnet zur ersten Modellbahnbörse in diesem Jahr

Die Modelleisenbahn - wertvolles Einzelstück oder Serienmodell? Wie auch in anderen Bereichen wird der Wert von Modelleisenbahnen von Angebot und Nachfrage am Markt bestimmt. Die erste Modellbahnbörse in diesem Jahr findet am Sonntag in der Plauener Festhalle. Die traditionelle Veranstaltung ist eine Messe für Modellbahnen, Autos, Ü-Eier und mehr. Besucher haben die Möglichkeit zum Kauf, Tausch und Verkauf von Modelleisenbahnen und Zubehör aller Hersteller von Z bis LGB einschließlich Überraschungseierfiguren. Für alle Liebhaber und Sammler ist der Termin immer ein Muss. Los geht es am Sonntag, 10 Uhr. Geöffnet ist bis 14 Uhr. Auch der Ankauf von Modelleisenbahn-Sammlungen ist möglich. Interessenten können sich darüber vor Ort informieren. Das Foto entstand bei einer früheren Börse und zeigt Marion Thom aus Lauf bei Nürnberg an ihrem Stand. Eintrittskarten gibt es vor Ort. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.