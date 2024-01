Plauener Galerie zeigt modernes e.o.plauen-Comic

Extra für die große Ausstellung in der Plauener Galerie e.o.plauen "Vater und Sohn in Amerika - e.o.plauen trifft Frank Kings Gasoline Alley", die zuletzt zu sehen war, schuf der Düsseldorfer Künstler Ulf K. ein Comic-Heft mit dem Titel "VROOOM! Die Abenteuer von Vater und Sohn". Vater und Sohn erträumen sich ein hierbei Autorennen, inspiriert von Frank Kings Geschichten aus der "Gasoline Alley" - nach dem Vorbild von e.o.plauen ohne Dialoge und doch in Interaktion miteinander. Um dieses bemerkenswerte Stück Comic-Kunst ohne Dialoge noch einmal stärker in den Besucher-Fokus zu rücken, zeigt das Erich-Ohser-Haus in Plauen noch bis zum 18. Februar diese Werke in der Kleinstausstellungsreihe "Kabinett wechsel dich!" als sozusagen begehbares Comic-Heft. Geöffnet ist die Galerie e.o.plauen täglich außer montags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils um 16.30 Uhr. (bju)

