Plauener Schaustickerei nach Renovierung wieder geöffnet

Nach umfangreichen Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten hat die Plauener Schaustickerei am Obstgartenweg jetzt wieder geöffnet. Pünktlich zum Ferienstart am Montag konnte die Einrichtung erste Besucher empfangen. In dem Museum erleben sie die Herstellung von Spitze und Stickerei auf historischen Maschinen in einer typischen Stickerei der Jahrhundertwende. Die Schauvorführungen finden Montag bis Samstag jeweils 11, 13 und 15 Uhr statt. Kinder erwartet während der Winterferien zudem eine kleine Spitzen-Überraschung. Geöffnet ist außer sonntags täglich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Der Gebäudebestand der Schaustickerei stammt aus den Jahren 1897 bis 1902. Zuerst wurde die Villa errichtet, später ein Hofgebäude für zehn Stickmaschinen hinzugefügt. Das Gebäudeensemble ist typisch für die "Goldenen Jahre" der Spitze und Stickerei im Vogtland. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.