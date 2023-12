Plauener Weihnachtsmarkt steht vor dem Finale

Bis einschließlich Samstag kann noch über den Plauener Weihnachtsmarkt (Foto) gebummelt werden. Geöffnet ist täglich in der Zeit von 11 bis 20 Uhr. Auf der Bühne am Altmarkt gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Am heutigen Donnerstag beginnt es 16 Uhr mit einem Auftritt der Tanzgruppe Vergissmeinnicht. 17 Uhr lädt dann Silke Fischer zum Familiensingen ein. 18 Uhr folgt der Bläserchor Zwickauer Stadtpfeifer. Am Freitag steht für 16.30 Uhr ein Kinderprogramm mit Happy Feeling an. 17 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. 18 Uhr gibt es weihnachtliche Musik mit Happy Feeling. Am letzten Tag können sich Besucher auf ein Weihnachtskonzert mit Gerd Leonhardt freuen. Beginn ist 15 Uhr. 17 Uhr folgt dann "Eisblumenzeit" mit Regina Ross. Als einer der letzten Weihnachtsmärkte im Vogtland öffnet am heutigen Donnerstag, 15 Uhr, zudem der Markt in Reichenbach. Er dauert drei Tage. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.