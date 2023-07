Popmusikfans werden beim Chemnitzer Parksommer erwartet

Im Chemnitzer Stadthallenpark wird am Sonntag zum Parksommer das deutsch-britische Pop-Duo Me & T erwartet. Tristan, der Engländer, liebt es, mit ungewöhnlichem Sounddesign die Grenzen musikalischer Genres zu überschreiben. Tamara, die Deutsche, leiht dem Musikprojekt ihre Stimme und ihre musikalische Kreativität. Der Auftritt des Duos beginnt um 20 Uhr. Bereits ab 18 Uhr werden im Stadthallenpark alle erwartet, die kurz vor dem Urlaub noch etwas für ihre Strandfigur tun wollen. Beim "Last Minute Beachbody" bieten Trainerinnen oder Trainer Ganzkörper-Workout für jedes Fitnesslevel. (fp)

Informationen zum Festivalprogramm und zu Möglichkeiten, es zu unterstützen, stehen im Internet. www.parksommer.de