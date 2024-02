Preisgekrönter Naturfilmer ist zu Gast

Unter dem Motto "Natur trifft Kultur" findet am Samstag eine Filmvorführung mit Gesprächsrunde im Alten Gasometer in Zwickau statt. Hier ist der preisgekrönte Naturfilmer Jan Haft zu Gast, dessen Film "Rettet die Insekten" im Mittelpunkt stehen wird. Spektakuläre Aufnahmen kleinster Lebewesen gewähren Einblicke in die Welt der Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer oder Libellen, von den viele bedroht sind. Haft ist auch auf die Suche nach den Ursachen gegangen, die vom Klimawandel über Landwirtschaft bis zum Flächenfraß reichen. Nach dem 45-minütigen Film gibt es Zeit für Gespräche über das Filmen und die Natur. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes "Integrativer Insektenschutz - Aktionsnetzwerk Mitteldeutschland" statt und wurde vom Landschaftspflegeverband Westsachsen organisiert. Beginn ist am Samstag, 18 Uhr, in der Barterre im Alten Gasometer in Zwickau. Der Eintritt ist frei. (mpf)

