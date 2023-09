Preisträger des Musikwettbewerbs präsentieren sich

Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Wasserkraftwerk Mittweida" veranstaltet der Energieversorger Envia M eine Konzertreihe in der historischen Schiffsdieselhalle. Am morgigen Freitag, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) findet in Kooperation mit MDR Klassik ein Konzert der Preisträger des Envia-M-Musikwettbewerbs "Musik aus Kommunen" statt. Die Ensembles La Sprezzatura (Foto) und Maja spielen gemeinsam mit Mitgliedern des MDR-Sinfonieorchesters Werke der klassischen Musik. Ein weiteres Gastensemble an diesem Abend ist das Duo Silberklang mit den Akkordeonistinnen Timea Krahl und Jolanda Otto von der Musikschule Mittelsachsen. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) spielt der deutsche Sänger und Liedermacher Felix Meyer mit seinem Trio. Tickets sind online unter www.wasserkraftwerkmittweida.de und an der Abendkasse erhältlich. Der Preis beträgt 32 Euro. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.