Premiere für Schauspiel "Big Guns" in Plauen

Am Freitag steht im Plauener Vogtlandtheater eine Premiere an. In mehrfacher Hinsicht. Für Sophie Hess, neues Ensemblemitglied am Theater Plauen-Zwickau, ist die Rolle in Nena Segals "Big Guns" das Debüt am Haus. Hess, die schon für die Serie "In aller Freundschaft" vor der Kamera stand, spielt an der Seite von Philipp Andriotis in einer Performance, die das Allgegenwärtigsein von Gewalt thematisiert. Die Bühne steht unter Wasser. "Es ist wirklich etwas ästhetisch Besonderes, was man nicht jeden Tag sieht", kündigt Anne Zeuner vom Theater an. Die Premiere zu "Big Guns" läuft Freitag, 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne. Karten im Vorverkauf kosten 22 Euro, ermäßigt elf Euro. Das Stück wird ab 14 Jahre empfohlen. Weitere Vorstellungen gibt es an den beiden Samstagen, 7. und 28. Oktober, am Mittwoch, 1. November, am Samstag, 25. November sowie am 19. Dezember und am 16. Januar - jeweils ein Dienstag. (nij)

