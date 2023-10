Premiere für Tschaikowsky-Oper "Jolanthe"

Am Freitagabend feiert die Oper "Jolanthe" von Peter I. Tschaikowsky Premiere in Bad Elster. Es musiziert das Ensemble des F. X. Saldy Theaters aus Liberec. Basierend auf Schicksalen historischer Persönlichkeiten, entstand diese letzte Oper Tschaikowskys zwei Jahre vor seinem Tod. Wahrlich zu Herzen gehend, märchenhaft, zart, berührend und voll lyrischer Empathie verschmelzen hier romantische Farben zu einem großartigen Operngenuss für das gesamte Publikum. In der Oper weiß Jolanthe, eine von Geburt an blinde Prinzessin, nichts von ihrer Erkrankung. Ein berühmter Arzt hält ihre Heilung für möglich, dafür muss Jolanthe jedoch über ihre Blindheit aufgeklärt werden. Der König lehnt es entschieden ab, ihr das Geheimnis zu offenbaren, um Leid zu vermeiden. Bis ein Jüngling das Geheimnis in Liebe zu Jolanthe lüftet. Kann die Heilung nun beginnen? (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Fr 19.30 Uhr