Premiere in Freiberg: Drei Frauen und ihre Geschichten

Sasha Marianna Salzmanns Schauspiel "Muttersprache Mameloschn" hat am kommenden Samstag, 19.30 Uhr am Mittelsächsischen Theater in Freiberg Premiere, die zweite Vorstellung folgt am Dienstag, den 27. Februar, 19.30 Uhr. Erzählt wird die Geschichte dreier jüdischer Frauen, Großmutter Liz (Andrea Seitz), Mutter Clara (Sophie Lüpfert) und Tochter Rahel (Natalie Heiß). Die üblichen Generationenkonflikte werden verschärft durch die gesellschaftlichen Umstände: Liz hat das Konzentrationslager überlebt und als Sängerin in der DDR Karriere gemacht, Clara fühlte sich von ihrer Mutter vernachlässigt, und Rahel will nach 1989 den Familienbanden durch eine Ausreise in die USA entkommen. Die Inszenierung von Petra Ratiu in der Ausstattung von Cristina Milea siedelt diese realistische Handlung in einem surrealen Ambiente an: Die Atmosphäre versinnbildlicht die Verstrickungen der Frauen. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.