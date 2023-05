Puccini-Oper "Manon Lescaut" feiert Premiere im Vogtlandtheater

Das lyrische Drama von Giacomo Puccini "Manon Lescaut" - das Foto zeigt den Opernchor mit Sänger André Gass - feiert am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Vogtlandtheater seine Premiere. Regie führt die junge Regisseurin Kerstin Steeb, die sich durch ihren weiblichen Blick auf Opernstoffe im deutschsprachigen Raum bereits einen Namen gemacht hat. In "Manon Lescaut" geht es um Geld und Liebe, Luxus oder Leidenschaft. Manon muss sich entscheiden. Aber sie kann nicht. Und das wird ihr zum Verhängnis. Die Musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Leo Siberski übernommen, Bühne und Kostüme sind von Sophie Lenglachner. Die Titelrolle singt Malgorzata Pawlowska. Es gibt nur zwei Vorstellungen der Oper im Vogtlandtheater, die zweite findet am Sonntag, 11. Juni statt. Für beide gibt es noch Eintrittskarten. Sie sind an der Theaterkasse oder online erhältlich. (bju Foto: André Leischner)

(www.freiepresse.de/puccini-plauen)