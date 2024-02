Puppentheater will Abiturienten etwas Lockerheit geben

Eine Vorstellung von "Der Erlkönig" (Foto) extra für angehende Abiturienten (aber auch für nicht-paukendes Publikum) bietet das Puppentheater Zwickau am heutigen Samstag. Am inoffiziell ersten Tag der Winterferien könnten die Schüler "spielend lernen für die Interpretation von Balladen für den Deutschunterricht". Dramaturgin Dominique Suhr steht für tieferes Eintauchen in Goethes Vorlage und die 360-Grad-Virtual-Puppetry-Version des Puppentheaters zur Verfügung. Die Inszenierung beginnt um 16 Uhr, Karten kosten 21 Euro für Vollzahler. Kurz zum "Erlkönig": "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?" Dieser Ritt wird nicht nur für den Vater mit seinem Sohn im Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe zu einem emotionalen Wettstreit gegen die Zeit. Die Besucher stehen mittendrin und können die Geschichte mit ihrer Intensität und Verzweiflung hautnah mit Hilfe einer VR-Brille spüren. (kru)

