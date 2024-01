Puschelgeschichten für die Kleinen im Tivoli Freiberg

Puschel kommt nach Freiberg: Puschel ist ein kleiner Teddybär, der es faustdick hinter den Ohren hat. Er will nicht in den Winterschlaf, sondern lieber im Schnee toben. Doch der Schnee will nicht kommen. Puschel ist traurig. Doch dann hat er eine Idee: Er ruft seinen Freund, den Tastenmann, zu Hilfe. Der Tastenmann weiß, wie man den Winter herbeiholt. Er spielt ein magisches Lied auf dem Klavier, und schon beginnen die Flocken zu fallen. Puschel ist begeistert. Er baut sich einen Schneemann und spielt Schneeballschlacht. Doch als er müde wird, kuschelt er sich in seine Kiste und schläft ein. Puschel und der Winterschlaf ist ein musikalisches Theaterstück für Kinder ab 2 Jahren - von und mit Jan "Puschelpapa" Deicke sowie Matthias "Tastenmann" Hirth am Klavier. (fp)

Freiberg Tivoli, Dr.-Külz-Straße 3,

So 16 Uhr.