Quartett möchte beim Publikum "Träume" erwecken

Das preisgekrönte Quartett Salut Salon möchte am Sonntag im König-Albert-Theater von Bad Elster mit dem gleichnamigen Programm "Träume" erwecken. Lässig groovend werden die Hexen in Donovans "Season of the Witch" beschworen. Wild fliegen sie umher in Bartholdys "Walpurgisnacht". Und mit betörender Finesse rechnen sie sich durch Goethes "Hexeneinmaleins". Düster treibt der Teufel in Prokofjews "Diabolische Einflüsterung" sein Unwesen. Und mit der Filmmusik zu "Harry Potter" geht es mitten hinein in die Geheimnisse von Hogwarts. Salut Salon kennen beim Träumen keine Grenzen: Ob Vivaldi, Brahms, Tschaikowsky oder Dukas: Das Quartett interpretiert in der Besetzung Angelika Bachmann (Violine), Meta Hüper (Violine), Heike Schuch (Violoncello) und Kristiina Rokashevich (Klavier) die Werke herrlich eigensinnig und mit berauschender Spielfreude, so die Veranstalter. Das Quartett erstaunt sein Publikum dabei mit Verbalakrobatik und Slapstick, mit Stepptanz und einer singenden Säge. Diese Show ist voller Poesie, die sie der Welt abgelauscht haben. Das Konzert ist am Sonntag, den 1. Oktober, ab 19 Uhr zu erleben. (lh)

