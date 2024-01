Mit "Olfas Töchter" lief dieses Jahr beim Filmfestival Cannes ein außergewöhnlicher Film im Wettbewerb. Das Werk erzählt die erschütternde, wahre Geschichte von Olfa Hamrouni. Die Tunesierin wurde 2016 bekannt, als sie die Radikalisierung von zwei ihrer vier Töchter öffentlich machte. Die beiden hatten im Teenager-Alter Tunesien verlassen, um an der Seite des sogenannten Islamischen Staates (IS) in Libyen zu kämpfen. Inzwischen sitzen sie im Gefängnis. (dpa)

Olfas Töchter

Frankreich/Tunesien/Deutschland 2023, 107 Min., Drama

Regie: Kaouther Ben Hania,

Darsteller: Olfa Hamrouni, Hend Sabri, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Nour Karoui, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: RapidEyeMovies/dpa

