Radler machen zwei Badestopps

In den Werdauer Wald und an die Koberbachtalsperre zieht es die Radler des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Sonntag. Bei der sonntägliche Tour geht es um 8.10 Uhr ab dem Zwickauer Hauptbahnhof Richtung Westen. Über Steinpleis und Leubnitz geht es zu einem Teich im Werdauer Wald, wo eine erste Badepause eingelegt wird. Dann führt die etwa 55 Kilometer lange Tour weiter in Richtung Koberbachtalsperre. Dort ist eine Mittagsrast sowie ein zweiter Badestopp (Foto) geplant. E-Biker sind willkommen, der oder die Langsamste bestimmt das Tempo, das laut Ute Gubick, die die Tour führt, "gemächlich" sein wird. Über Königswalde steuern die Radler dann wieder Zwickau an. Normalerweise fahren etwa zehn bis fünfzehn Teilnehmer mit. (kru)