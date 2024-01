Ralf Schmitz mit neuem Programm in Hof

"Auf der Bühne zu stehen ist für mich wie Urlaub." Wer das sagt, ist kein Geringerer als Comedian Ralf Schmitz. Derzeit tourt er mit seinem aktuellen Programm "Schmitzefrei" durch die Lande. Am Donnerstag macht er damit in der Freiheitshalle Hof Station. Los geht es 20 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf noch in allen Shops der "Freien Presse" erhältlich. Um das Thema Urlaub dreht es sich auch in Schmitz' Bühnenshow. Der freundliche Schuldirektor des Irrsinns erlässt die Besucher für ein paar kostbare Stunden den Alltagsstress: Egal, ob Schmitz mit seiner grandiosen Improvisationsfähigkeit davon erzählt, wie er ausgerechnet beim Abenteuer-Rafting-Trip am Amazonas auf die unglaublich nervige Bedienung seiner Supermarkt-Käsetheke traf. Oder die unfassbaren Szenen nachspielt, die sich ergaben, als er einen geeigneten Catsitter für seine vierpfotige Mitbewohnerin Hildegard einstellen wollte. (bju)

