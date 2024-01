Raus aus dem Hamsterrad

"Eine Million Minuten": Wenn eine ganze Familie aus dem Alltagstrott aussteigt

Einmal mehr schleicht sich Wolf Küper (Tom Schilling) in aller Herrgottsfrühe aus der Wohnung, während seine Frau Vera (Karoline Herfurth) und die Kids Nina (Pola Friedrichs) und Simon (Piet Levi Busch) den Schlaf der Gerechten fortsetzen. Auf dem Plan stehen drei Tage New York, wo Wolf als UN-Berater für Biodiversität an einer Umweltkonferenz teilnehmen wird. Zurück zuhause erwartet den Mann, der seinen Traum lebt, diesmal kein herzlicher Empfang. Vera ist mit den Nerven am Ende. Sie ist Hausfrau, Mutter, halbtags Bauingenieurin und fix und fertig. Bei einem Streitgespräch zeichnet sich ab, dass hier eine vormals glückliche Familie zu zerbrechen droht.

Die Karten werden neu gemischt, als ein Mediziner Nina eine Entwicklungsstörung bescheinigt. Die Eltern sind schockiert, das Mädchen selbst wünscht sich eine Million Minuten im Kreise ihrer Lieben, die nur den schönen Dingen des Lebens vorbehalten sind. Ein schöner Gedanke, aber Wolfs prall gefüllter Terminkalender lässt ihn kaum durchatmen. Die romantische Vorstellung des Kindes wird eine schöne Utopie bleiben. Oder?

Die Geschichte hinter diesem Filmdrama ist wahr. Der echte Wolf Küper blickte bereits auf eine mehrjährige Erfahrung als Tropenforscher in Südamerika zurück, bevor er als promovierter Umweltexperte zu den Vereinten Nationen wechselte. In seinem Buch "Eine Million Minuten: Wie ich meiner Tochter einen Wunsch erfüllte und wir das Glück fanden", das 2016 erschien und zum internationalen Bestseller avancierte, beschreibt der Autor, wie es seiner Familie gelang, einen Weg aus der Krise zu finden.

Im Film wirft Wolf seine Karrierepläne über Bord und brennt für die Idee eines Ausstiegs. Seine Vorgesetzte Claudia Hergenrath (Anneke Kim Sarnau) ist über den Verlust ihrer rechten Hand nicht erfreut, aber Freund und Kollege Ben (Hassan Akkouch) springt gern ein. Zufällig wird bestimmt, welche beiden Länder die Küpers demnächst mit ihrer Anwesenheit beglücken werden: Thailand und Island. Der Plan sieht vor, sich vor Ort mit der Arbeit abzuwechseln, während der Andere die Kinder bespaßt. In der asiatischen Praxis gestaltet sich das Modell schwierig, nicht zuletzt aufgrund nahezu deutsch anmutender WLAN-Probleme. Schnell zeigt sich, dass man seinen Problemen nicht davonlaufen kann. Immerhin: Die Kinder erleben eine unbeschwerte Zeit und Nina blüht förmlich auf. Unter dem Strich trägt das waghalsige Unternehmen also Früchte. In der archaischen Schönheit Islands beobachtet Wolf mit gemischten Gefühlen, wie sich seine Frau und der einheimische Einar (Rúrik Gíslason) anfreunden. Der ist ein 1A-Alphamännchen, er sieht blendend aus, reitet, fischt, spielt Gitarre und teilt Veras Leidenschaft für das Bauwesen ...

Aussteigerstorys treffen regelmäßig den Nerv eines großen Publikums. Und auch wenn "Eine Million Minuten" nicht den elitären Luxus-Eskapismus eines Schmökers wie "Eat Pray Love" teilt, sondern sich erfreulich bodenständig gibt, bleibt die Ausstiegsprämisse für die allermeisten Mitmenschen ein schöner Traum. Regisseur Christopher Doll kann einen warmherzigen, unterhaltsamen Erstling für sich verbuchen, der Humor ohne "witzige" Plattitüden hat bestimmt ein großes Publikum erreichen wird. (aws)André Wesche

Eine Million Minuten

Deutschland 2024, 123 Min., Drama

Regie: Chris Doll,

Darsteller: Tom Schilling, Karoline Herfurth, Anneke Kim Sarnau, Rúrik Gíslason, Ulrike Kriener, ab 12 Jahren

Foto: Warner Bros/epd