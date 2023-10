Reblaus, Öchsle, Weinbergkirche - Spaziergang in Pillnitz

Durch die Pillnitzer Weinberge und auf die Spuren der jahrhundertealten Weinbautradition begibt sich am Sonntag, 22. Oktober, 11.30 Uhr die Themenführung "Reblaus, Öchsle, Weinbergkirche". Der Spaziergang widmet sich den Geschichten rund um den malerischen Elbhang. Der Weg führt vom Pillnitzer Schloss über den Leitenweg hin zu "Schneiders Delle" und als Höhepunkt zur Weinbergkirche "Zum Heiligen Geist" mit ihrem prunkvollen Altar (im Foto ein Detail davon). Nach der Besichtigung der barocken Kirche, die von Matthäus Daniel Pöppelmann erbaut wurde, folgt eine Einführung in die Anfänge des sächsischen Weinbaus und dessen gegenwärtige Entwicklung. Der Spaziergang endet mit einer Weinverkostung bei einem ortsansässigen Winzer. Die Führung startet am Besucherzentrum "Alte Wache" und dauert rund zwei Stunden. Tickets (19, ermäßigt 15 Euro) unter www.schlosspillnitz.de sowie vor Ort. (fp Foto: Sandor Kotyrba)

