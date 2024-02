"Reichtum der Leichtigkeit" zur Karnevalszeit

Im Konzertprogramm zur Karnevalszeit am kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr in der Freiberger Nikolaikirche und am Freitag, 20 Uhr im Theater Döbeln vereint sich französische Klang-Finesse mit einer musikalischen Reise durch Italien. Hector Berlioz entführt in seiner effektvollen instrumentierten, von Anfang an als eigenständiges Konzertstück konzipierten Ouvertüre in den römischen Karneval. Georges Bizet reist - inspiriert von der glücklichen Zeit während seines dreijährigen Studienaufenthalts in der italienischen Hauptstadt - in seiner melodienreichen zweiten Sinfonie "Roma" durch die Städte Italiens: witzig, effektvoll und virtuos. Eleganz, Erfindungsreichtum und rhythmisches Raffinement zeichnen auch die Musik des Parisers Jean Françaix aus. Sein quirliges Klarinettenkonzert präsentiert Solo-Klarinettistin Anja Bachmann (im Bild) aus Anlass ihres Jubiläums 30 Jahre Bühne. (fp)

