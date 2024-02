Reise in die sagenhafte Welt der Hobbits, Elben und Orks

In einem großen Konzerterlebnis mit symphonischem Orchester, Chor und Stargästen wird die sagenhafte Welt der Hobbits, Elben und Orks zum Leben erweckt. Von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den lyrischen Melodien der Elben - das Orchester, die Solisten und die Stargäste verwandeln die Realität in einen musikalischen Schauplatz Mittelerdes. Die Stimme Sarumans führt alle Filmmusik-Liebhaber in die fantastische musikalische Welt des "Herr der Ringe".

Komponist Howard Shore schuf einen Großteil der Musik für die Filmtrilogien "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" und wurde dafür mit einem Oscar, Grammys und dem Golden Globe ausgezeichnet. Seine Leitmotive lassen wie bei Richard Wagners "Ring des Nibelungen" das Publikum leibhaftig spüren, wenn der Ring seine Macht entfaltet. (fp)

Chemnitz Stadthalle, Theaterstraße 3, Karten gibt es in den Ticket-Shops der "Freien Presse", Sa 20 Uhr