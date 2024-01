Reise nach Amerika

Beschwingte Musik aus den beiden amerikanischen Kontinenten lässt das diesjährige Neujahrskonzert im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau zu einem besonderen Erlebnis werden. Das "Jurassic Park"-Thema des großen Filmkomponisten John Williams, Musik von Tina Turner, Aaron Copland, Leonard Bernstein und George Gershwin vertreten unter anderem den Nordamerikanischen Kontinent. Für Südamerika gehen Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Rubén González ins musikalische Rennen, bei dem Antônio Carlos Jobims "The Girl from Ipanema" auch nicht fehlen darf. Das Theater Plauen-Zwickau verspricht: Mit beschwingten Tango- und Sambaklängen lassen sich die Vorsätze für das Neue Jahr viel leichter in die Tat umsetzen. Die Hauptrollen tragen dabei Sabrina Pankrath (Foto) und die Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau. Karten kosten ab 22 Euro plus Gebühren. (kru)

