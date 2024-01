Reise- und Fahrradschau empfängt am Wochenende ihre Gäste

In der Messe Chemnitz am Messeplatz 1 in Chemnitz beginnt an diesem Freitag eine Schau für alle, die nach Urlaubszielen suchen und dafür auch die für sie passende Art des Verreisens finden oder sich darüber informieren möchten. Die "Reisen & Caravaning"-Schau ist nach Veranstalterangaben in diesem Jahr wieder die erste Urlaubsmesse 2024 in Sachsen. Vom 12. bis 14. Januar können sich Besucher dabei täglich von 10 bis 18 Uhr in der Messe Chemnitz zum Thema Urlaub beraten und inspirieren lassen. Zahlreiche Aussteller wollen neue Urlaubstrends vorstellen, Lust auf Berge und Meer wecken und verschiedene Arten des Urlaubens aufzeigen. Zu einer Art des Verreisens, nämlich das Unterwegssein im Wohnmobil oder Wohnwagen, gibt es bei der Schau im Bereich Caravaning die Möglichkeit, sich unterschiedliche Wohnmobile anzusehen und sich über aktuellen Modelle zu informieren. Fahrradbegeisterte können am Samstag und Sonntag parallel zur Reiseschau eine Fahrradmesse besuchen, die es in der zweiten Messehalle gibt. Tipps zum sicheren Reisen und zu Vorkehrungen für Haus und Wohnung bei Abwesenheit gibt das Team der Polizeilichen Beratungsstelle an seinem Stand in der Halle 1. Weitere Informationen zur Messe sowie zu Eintrittspreisen und Tickets gibt es im Internet. (fp)www.c3-chemnitz.de

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.