Reisemesse in Zwickau für alle Urlaubspläne

Haben Sie schon Pläne für Ihren nächsten Urlaub? Dann besuchen Sie die Reisemesse Zwickau! Die Messe findet am Wochenende in der Stadthalle Zwickau statt. Auf über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentieren Aussteller aus der ganzen Region ihre Angebote für den nächsten längeren Urlaub oder den kleinen Kurztrip. Die Messe bietet Besuchern die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und Angebote zu informieren und sich inspirieren zu lassen. Ob Kurztrip oder Fernreise, Tagesausflug oder Wellness-Wochenende, Individualreise oder Aktivurlaub - auf der Reisemesse Zwickau findet jeder das passende Angebot. Neben den Ausstellern gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Gewinnspielen. So können sich Besucher nicht nur über die Angebote informieren, sondern auch etwas lernen und Spaß haben. Die Messe ist kostenfrei und für alle Interessierten zugänglich. (fp)

Zwickau Stadthalle, Bergmannsstraße 1, Fr-So täglich jeweils 10-18 Uhr.