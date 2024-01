Rennrodler kämpfen um Weltmeister-Titel in Altenberg

Die Weltspitze des Rennrodelns trifft sich derzeit in Altenberg zur FIL Rennrodel-Weltmeisterschaften. Die sächsische Gemeinde im Osterzgebirge ist damit nach 1996 und 2012 zum dritten Mal Austragungsort der Titelkämpfe. Auf der 1375 Meter langen und 17 Kurven umfassenden Rennschlitten- und Bobbahn werden die besten Rodlerinnen und Rodler der Welt in den Disziplinen Einsitzer, Doppelsitzer, Doppelsitzer Damen und Teamstaffel um die Medaillen kämpfen. Die Bahn in Altenberg ist eine der anspruchsvollsten der Welt. Sie ist sehr schnell und technisch schwierig. Das verspricht spannende Rennen und packende Entscheidungen. Zu den Favoriten auf den Titelgewinn zählen unter anderem der deutsche Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt, die Einsitzerin Natalie Geisenberger und die Teamstaffel. Tobias Wendl ist Sportsoldat der Bundeswehr und lebt in Berchtesgaden. Er startet für den RC Berchtesgaden und betreibt seit 1994 Rennrodeln. Mit Tobias Arlt fährt er Rennrodel-Doppelsitzer, gewann Olympia- und WM-Titel. Die Wettkämpfe sind ein absolutes Highlight im Wintersportkalender. (fp)

Altenberg Bahngelände, Neuer Kohlgrundweg 1, Do ab 19 Uhr, Fr ab 9 Uhr, Sa ab 8.50 Uhr, So 10.45 Uhr.